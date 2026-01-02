Sigue el éxodo: Brown y Claypole sumaron nuevas bajas en sus planteles

En distintas divisiones, los equipos del distrito tienen el objetivo de pelear el ascenso en la próxima temporada y continúan con el armado del plantel. Los detalles.

Los clubes del distrito se enfocan en los preparativos para el 2026, donde buscarán ser protagonistas en sus categorías. En ese marco, Brown de Adrogué y Claypole continúan depurando sus planteles profesionales, mientras aguardan la llegada de refuerzos.

Por el lado del “Tricolor”, se confirmó que Ignacio Liporace no seguirá en el club. El defensor, quien había llegado en julio tras un paso en el fútbol de Gibraltar, anunció su salida a través de las redes sociales.

“Hoy me despido de un club que me dio muchísimo y al que voy a llevar siempre conmigo. Quiero agradecer infinitamente a mis compañeros y el cuerpo técnico por cada entrenamiento, cada partido, por la confianza y el trabajo incansable”, expresó.

Asimismo, Brown anunció que Lucio Castillo, quien estuvo a préstamo en Colegiales durante el año pasado, firmó la recisión de común acuerdo mediante un resarcimiento económico. Este ingreso se destinará a normalizar la situación salarial del plantel y los aguinaldos adeudados de los empleados de la institución.

De esta manera, Liporace y el delantero se suman a la lista de bajas del "Tricolor", la cual ya tenía a Lautaro Lovazzano, Brandon López, Jonathan Cañete y Agustín Minnicelli. Además, Ayrton Sánchez dejó nulo su contrato luego de ser cedido a General Caballero de Paraguay.

¿Y Claypole?

El “Tambero”, por su parte, sufrió una salida en la delantera. Se debe a que Valentino Toniolo, de 21 años, no formará parte del plantel para la próxima temporada. El atacante jugó 14 partidos en la pasada temporada.

Se trata de la cuarta baja: Tomás Tello, Matías Coselli y Santiago Galván ya habían dejado la institución. A contrapunto, el entrenador Roque Drago cuenta con tres nuevas caras, debido a que se anunció la llegada de Joaquín Cabrera, Tomás Luján y Alejo Klipauka.