Sigue la prevención: realizaron nuevos operativos de saturación policial en Don Orione

Estuvieron presentes efectivos de la Policía Bonaerense, Fuerzas Especiales y Tránsito local. La información.

Almirante Brown llevó adelante nuevos operativos sorpresivos y rotativos de prevención en Don Orione. Este se sumó a los concretados recientemente en Malvinas Argentinas, Claypole, José Mármol, Longchamps y San José, entre otros.

¿Cómo fue?

Según indicaron desde la Comuna, se trató de un trabajo conjunto con la Policía Bonaerense y en articulación con diferentes áreas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Se enmarcaron en puntos definidos a partir del Mapa de Calor elaborado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Uno de los sectores donde se desarrollaron las tareas fue en la intersección de Eva Perón y Río Mayo. El procedimiento incluyó el despliegue de efectivos a pie, controles viales y presencia de móviles y policías motorizados en zonas estratégicas de Don Orione.

Además de la Policía Bonaerense, estuvieron presentes las Fuerzas Especiales. Estos reforzaron los patrullajes preventivos tanto a pie como en patrulleros y motos, con el objetivo de desalentar la acción de motochorros y otras modalidades delictivas. Asimismo, intervino personal de Tránsito del Municipio realizando controles vehiculares.

En ese marco, Mariano Cascallares destacó que la Comuna continúa incorporando herramientas para fortalecer la seguridad en articulación con la Provincia. Algunas de estas son las 2 mil cámaras de monitoreo en las doce localidades, la colocación de cientos de Paradas Seguras, Totems de Seguridad y Alarmas Comunitarias y los Corredores Escolares Seguros.

A la lista anteriormente mencionada, se suman luces led, la nueva flota de 54 móviles policiales cero kilómetro y 32 motos de alta cilindrada que incorporó y cedió a la Policía, y la aplicación Brown Previene que ya utilizan más de 55 mil vecinos.