Video: así atraparon a los ladrones que robaron el supermercado en Malvinas

Uno de los detenidos es un efectivo de las fuerzas bonaerenses. Los detalles.

Malvinas Argentinas fue noticia en las últimas horas por el robo en un supermercado, el cual estuvo protagonizado por un policía y dos cómplices. Recientemente, salió a la luz el video del momento que fueron detenidos cuando intentaban escapar.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió el pasado sábado, 31 de enero. Luego de ingresar al comercio y simular ser compradores, uno de los delincuentes se acercó a un empleado y lo amenazó a punta de pistola. Fue así que se llevaron casi $700 mil en efectivo.

Consumado el robo, los tres hombres se subieron a un Volkswagen Vento y se dieron a la fuga. La situación fue denunciada de inmediato y el equipo del Centro de Operaciones Municipal (COM) identificó al vehículo que circulaba sin patentes gracias a las cámaras de monitoreo.

Tras darle aviso a la Policía, el personal motorizado de la Fuerza Barrial local desplegó un operativo cerrojo y detuvo a los delincuentes. En esa línea, descubrieron que uno de ellos es un subteniente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

"La seguridad pública es responsabilidad de la Policía Bonaerense. Por eso, desde el Municipio acompañamos el accionar policial sumando herramientas para la prevención", afirmó Mariano Cascallares.

En tanto, detalló que algunas de ellas son las más de 2 mil cámaras de monitoreo instaladas en las doce localidades, 96 tótems de seguridad y 111 paradas seguras. Además, las Luces con tecnología LED, los Corredores Escolares Seguros, la nueva flota de 54 móviles 0 kilómetro y 32 motos de alta cilindara aportadas a la Policía y la App Brown Previene.