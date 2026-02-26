Siguen los operativos de despeje de luminarias en Brown

Según adelantaron, la misma tarea continuará en distintas localidades. Los detalles.

Continúan avanzando los operativos de despeje de luminarias en distintos barrios de Almirante Brown. Esta tarea mejora la visibilidad en la vía pública y aporta a la prevención y al cuidado en materia de seguridad.

¿Dónde fue?

Recientemente, las tareas se concentraron en el Pasaje Estrada, desde Amenedo hasta la calle 30 de Septiembre. Allí se realizaron podas correctivas y tareas de despeje para optimizar el alcance de la iluminación.

Estas acciones se concretan también en articulación con los vecinos, con el objetivo de promover su mantenimiento en el tiempo. Según adelantaron, las mismas continuarán en distintas localidades.

Prevenir

En los últimos años, la Comuna renovó la totalidad de su parque lumínico con tecnología led, lo que permite contar con calles más seguras. En ese marco, las podas y despejes resultan fundamentales para garantizar el máximo rendimiento de las luces.

“Seguimos trabajando. Este despeje mejora la visibilidad, previene situaciones de riesgo y es parte de una política integral que llevamos adelante junto a los vecinos para cuidar el espacio público”, sostuvo Mariano Cascallares.