Hay países donde está prohibido celebrarla. En caso de hacerlo, sus habitantes pueden recibir sanciones o quedar tras las rejas. Conocé más.

Argentina festeja este jueves la Navidad. Sin embargo, este clima no es igual en todo el mundo. Se debe a que hay países donde no se celebra esta fecha, aunque parezca extraño.

En algunas regiones está prohibido por ley realizar encuentros públicos y privados. En otros, tampoco se puede decorar las casas o disfrazarse de Papá Noel ya que se considera que este personaje va en contra de las creencias religiosas. Quienes no lo acaten puede ir presos o recibir multas económicas.

¿Dónde ocurre?

Algunos de estos sitios son:

Arabia Saudita: Tiempo atrás estaba vedado y sancionado . Pero, en 2016 se inició un proceso de ‘ liberación social’ . Se trata de una " tolerancia religiosa " para los cristianos que viven en esa cultura y deciden festejar .

Tiempo atrás estaba . Pero, en se inició un proceso de ‘ . Se trata de una " " para los que en esa y deciden . Argelia : El 99% de sus habitantes son musulmanes sunitas . Por este motivo, no existe allí la tradición navideña.

: El de sus habitantes son . Por este motivo, China : la norma rige desde el 2018 . Su objetivo es promover la cultura propia y no la occidental . Pese a ello, hay nueve millones de cristianos que deciden celebrarla .

: la norma rige desde el . Su objetivo es y la . Pese a ello, hay que deciden . Corea del Norte: Más allá que en la Constitución esté aprobada la libertad de culto , la dinastía Kim también impidió las ceremonias festivas espirituales . Quienes vayan en contra pueden ser encarcelados .

Más allá que en la esté la , la también las . Quienes vayan en contra pueden ser . Somalia : Desde 2009 , adoptaron la Sharia como religión y a partir de 2015 , no se permite toda celebración por fuera de la ley.

: Desde , adoptaron la como y a partir de , se toda por Tayikistán : La Nación prohibió que Papá Noel aparezca en televisión . Más tarde, se restringió el uso de fuegos artificiales , comidas alusivas a la fecha, regalos y la instalación de un árbol navideño en escuelas y universidades .

: La que en . Más tarde, se restringió el , a la fecha, y la en . Brunéi: Entienden que la fecha va en contra de la fe islámica. Ante esto, en 2014, las autoridades impusieron una prohibición contra dicha celebración. El castigo abarca una pena de cinco años de prisión.