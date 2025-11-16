Sin chances de entrar al Reducido, Brown cierra su año como visitante

Se enfrentará hoy, domingo 16 de noviembre, con Argentino de Merlo. La previa aquí.

Pese a que se liberaron más cupos con la coronación de Midland, las victorias ayer de Sportivo Italiano y Flandria pusieron fin a las posibilidad de Brown de Adrogué de clasificar al Reducido. De esta manera, sólo le queda apuntar a terminar el torneo Clausura cortando la racha negativa de diez partidos sin triunfos.

Con esa premisa, visitará hoy, domingo 16 de noviembre, a Argentino de Merlo. El duelo de la última fecha del campeonato se disputará desde las 17 hs y será arbitrado por Manuel Girett.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de empatar 1-1 con Argentino de Quilmes y estirar a diez los encuentros sin victorias. De esta manera, alcanzó los 51 puntos en la tabla anual y ya no dependía de sí mismo para entrar al Reducido.

El campeonato de Midland abrió más cupos y ahora clasificarán hasta la 9° colocación. Si bien esto le sirvió, los demás resultados no jugaron a favor de Brown: Italiano ganó y escaló a 56 unidades, mientras que Flandria hizo lo propio y se colocó noveno con 55, dejando sin chances matemáticas al equipo de Fabián Lisa.

Argentino de Merlo, por su parte, ya tiene asegurado su lugar para luchar por el segundo ascenso, ya que acumula 58 puntos y está tercero en la temporada. Pese a esto, no viene realizando un buen torneo: está 14° en el Clausura.