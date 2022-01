Argentina disputa su primer encuentro en el año del Mundial

Compartir en:

jueves 27 de enero del 2022

Se enfrentará esta noche con Chile. Nicolás Tagliafico arrancaría como titular en el lateral izquierdo. La previa.

Luego de más de dos meses desde su última presentación y con el boleto asegurado al Mundial, la Selección Argentina vuelve a ver acción y disputará su primer encuentro del 2022. Este jueves, a partir de las 21:15, visitará a Chile, en el marco de la 15° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si bien no están confirmados los titulares, Nicolás Tagliafico, oriundo de Rafael Calzada, le ganaría la pulseada a Marcos Acuña y sería el lateral izquierdo en el partido que se desarrollará en Calama, a 2.260 metros de altura.

En la última práctica en Ezeiza no estuvo el entrenador Lionel Scaloni, quien dio positivo de Covid y no viajó con la delegación. Por ese motivo, las indicaciones estarán a cargo de los ayudantes de campo Walter Samuel y Roberto Ayala -Pablo Aimar también está infectado- junto a Diego Placente, director técnico del seleccionado Sub 15 que se sumó para colaborar.

¿Cómo forma?

La principal ausencia en el combinado nacional es la de Lionel Messi. El siete veces ganador del Balón de Oro tuvo Coronavirus a principio de enero y, pese a estar en condiciones de jugar, decidieron darle descanso ya que la recuperación tardó más de lo esperado.

Su posición la ocuparía Nicolás González o Paulo Dybala. El delantero de la Juventus todavía no logró afianzarse como una fija en el plantel y tendría una buena oportunidad para consolidarse de cara a la cita mundialista. En tanto, Ángel Di María será el capitán en lugar del ex Barcelona.

Ante la lesión de Cristian Romero y la suspensión de Germán Pezzella, Lisandro Martínez se perfila para acompañar a Nicolás Otamendi en la zaga central. Asimismo, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía dieron positivo de Covid y quedaron desafectados de la convocatoria.

En ese contexto, Argentina formaría con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Otamendi, Martínez, Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Di María, Dybala y Lautaro Martínez.

En busca de otro desafío

El combinado argentino lleva 27 partidos consecutivos sin derrotas, de los cuales 17 fueron victorias y 10 empates. El mayor récord nacional lo ostenta el seleccionado dirigido por Alfio "Coco" Basile: fueron 31 encuentros sin caídas entre 1991 y 1993.

El rival

Chile, por su parte, está frente una doble fecha clave para marcar su rumbo en el tramo final de las Eliminatorias. Con 16 puntos, está una unidad por debajo del puesto de repechaje y de la última colocación de clasificación directa. Estos dos lugares los ocupan Perú y Colombia, respectivamente, quienes se medirán entre sí el viernes.

Los trasandinos tienen varias bajas, siendo la más destacada la del mediocampista Arturo Vidal por suspensión. Tampoco contarán con Mauricio Islas, Francisco Sierralta y Jean Meneses, todos afectados por Covid.