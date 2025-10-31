Solano: detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su hijo en medio de una discusión

El agresor tiene 62 años. Los detalles.

Un brutal caso conmociona a los vecinos de San Francisco Solano. Un hombre de 62 años asesinó a su hijo a puñaladas en medio de una pelea familiar. El atacante quedó detenido a los pocos minutos.

¿Qué pasó?

Sucedió durante el pasado fin de semana, en el cruce de Marco Avellaneda y El Hornero. Todo comenzó en la casa del atacante, cuando se produjo una discusión por motivos que aún no establecieron los investigadores.

Ante esta situación, el hombre habría atacado a cuchilladas a su hijo de 39 años. Tras un llamado al 911, los efectivos del Comando Patrulla se hicieron presentes en el lugar y hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, identificada como Angel Marcelo Ibáñez.

Las autoridades de la Justicia convocaron a los peritos de la Policía Científica, quienes incautaron el arma blanca que se habría utilizado en el asesinato.

La causa

Fue caratulada como “Homicidio”. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 de Violencia Familiar y de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.