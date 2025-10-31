Solano: detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su hijo en medio de una discusión

El agresor tiene 62 años. Los detalles.
Un brutal caso conmociona a los vecinos de San Francisco Solano. Un hombre de 62 años asesinó a su hijo a puñaladas en medio de una pelea familiar. El atacante quedó detenido a los pocos minutos.
Sucedió durante el pasado fin de semana, en el cruce de Marco Avellaneda y El Hornero. Todo comenzó en la casa del atacante, cuando se produjo una discusión por motivos que aún no establecieron los investigadores.
Ante esta situación, el hombre habría atacado a cuchilladas a su hijo de 39 años. Tras un llamado al 911, los efectivos del Comando Patrulla se hicieron presentes en el lugar y hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, identificada como Angel Marcelo Ibáñez.
Las autoridades de la Justicia convocaron a los peritos de la Policía Científica, quienes incautaron el arma blanca que se habría utilizado en el asesinato.
Fue caratulada como “Homicidio”. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 de Violencia Familiar y de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
