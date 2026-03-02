Sufrió una afección cardíaca, no hallaba un lugar para rehabilitarse y creó su propio centro

Se trata del Centro Integral de Rehabilitación Sassone en Claypole. Reúne entrenamiento personalizado para adultos, kinesiología, masajes terapéuticos y clases de yoga. Conocé más.

En marzo del 2020, lo que Olga Sassone creyó que era una simple acidez terminó convirtiéndose en una situación límite. Un dolor en el pecho la llevó a realizarse un control médico y, sin programación previa, pasó de un estudio de rutina a una internación en el Hospital Fernández.

A los 66 años, sufrió una afección cardíaca que marcó un antes y un después en su vida. Sin embargo, como dice el dicho, "no hay mal que por bien no venga" y esto se convirtió en motor para abrir el Centro Integral de Rehabilitación Sassone.

“La cardióloga dijo que más allá de que sus hábitos eran buenos, necesitaba actividad física específica, ejercicios de fuerza”, explicó su hija Lucía, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Sobre el CIRS

Está ubicado en Juan José Paso 185, Claypole. Se trata de un espacio que reúne entrenamiento personalizado para adultos, kinesiología aplicada con evaluaciones funcionales, planes de rehabilitación y prevención de lesiones, masajes terapéuticos- aliviando el dolor muscular- y clases de yoga.

La propuesta no se limita al ejercicio físico. El enfoque es integral. “Consideramos que lo ideal es cuidar el cuerpo y la mente con un equipo capacitado, con un enfoque multidisciplinario”, detalló.

CIRS se caracteriza por un ambiente cercano, respetuoso y motivador. Los resultados son reales y pueden evidenciarse en una mejora en la resistencia, flexibilidad, manejo del estrés y calidad de vida.

Para conocer más sobre el Centro, podés ingresar a su Instagram: @cirs.ar. Otra opción es comunicarse vía WhatsApp al 11 3035 2206.

La historia de Olga

Olga, farmacéutica y vecina de Claypole. Luego de recibir el alta médica, la indicación era clara: debía comenzar rehabilitación cardíaca y sumar ejercicios de fuerza a su rutina. Esto sorprendió a la familia porque la browniana llevaba una vida saludable: no fumaba, practicaba meditación, yoga y caminaba con frecuencia.

La búsqueda de un espacio adecuado en la zona fue frustrante. No encontraban un gimnasio orientado a personas con patologías cardíacas, adultos mayores o pacientes con limitaciones físicas que necesitaran supervisión profesional y rutinas adaptadas. Entonces, la preocupación se transformó en proyecto.

“Teníamos un espacio vacío al lado de la farmacia Sassone, decidimos invertir y abrir un lugar que le sirva a la comunidad. La idea es que los adultos puedan venir a hacer gimnasia adaptada a sus objetivos y combinarlos con kinesiología”, concluyó.