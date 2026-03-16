Susto en Ministro Rivadavia: colapsó parte del techo de una casa

Personal de Bomberos y Defensa Civil evitaron que la superficie se desplomara por completo. Conocé más.

Momentos de preocupación se vivieron durante el fin de semana en Ministro Rivadavia. Se debió al colapso de la parte del techo de una vivienda, lo cual generó riesgo de derrumbe en la estructura.

¿Qué pasó?

Según informaron fuentes oficiales, la rápida intervención de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto a Defensa Civil, permitió evitar que la superficie se desplomara por completo.

Durante el procedimiento, los equipos de emergencia realizaron tareas de apuntalamiento para asegurar la estructura dañada. El trabajo consistió en reforzar el sector comprometido, compuesto por columnas, tirantes de madera y tejas, ya que presentaba peligro de caída.

Gracias a la rápida actuación del personal, la vivienda pudo ser estabilizada, evitando así daños mayores para la familia. Además, en el lugar también prestó asistencia personal del sistema de ambulancias municipal, que colaboró con el operativo preventivo mientras se desarrollaban las tareas.