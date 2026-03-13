Un auto volcó tras chocar con un camión en plena Ruta 4

Ambos rodados iban en la misma dirección. Se desplegó un importante operativo en la zona. Los detalles.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió hace pocas horas en Burzaco. Un camión y un auto chocaron mientras circulaban por Ruta 4, a la altura del puente ferroviario. Como consecuencia del impacto, el vehículo de menor porte terminó volcado sobre la calzada.

¿Qué pasó?

Según trascendió, ambos rodados iban en la misma dirección cuando una maniobra habría provocado la colisión, generando preocupación entre quienes transitaban por la zona.

A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes del auto sufrieron solo lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por personal de ambulancias municipales, sin necesidad de ser trasladados de urgencia.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto con personal de Defensa Civil y efectivos policiales, quienes trabajaron en tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.