Tagliafico donó una camiseta que usó y firmó: la sortean a beneficio en Brown

La iniciativa es de la ONG Compromiso Ciudadano para costear actividades de Navidad. Los números salen dos por $10 mil. ¿Cómo comprarlos?

Se acerca el tercer aniversario de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar y la ONG Compromiso Ciudadano lo festeja sorteando un valioso recuerdo. La entidad browniana, presidida por Mario Fuentes, realiza una rifa solidaria que tiene como premio una camiseta firmada por Nicolás Tagliafico.

¿Cómo obtenerla?

Quienes deseen participar de esta gran oportunidad de conseguir la vestimenta del seleccionado autografiada por el campeón del mundo y vecino de Rafael Calzada, deberán comunicarse vía WhatsApp al 1150442625. Por este medio, elegirán entre los números disponibles.

Según indicaron, el valor de una rifa es de $6 mil. En tanto, lanzaron unas promociones: se podrán adquirir dos a $10 mil y cinco a $20 mil. El sorteo se realizará por la Lotería Nacional nocturna una vez vendidos la totalidad del talonario.

"Gracias Nicolás Tagliafico por la donación. Tu compromiso, empatía y predisposición también te hacen figura fuera de la cancha", afirmaron desde la ONG Compromiso Ciudadano.