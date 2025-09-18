Tamara Tenembaum, la escritora de la serie de Lali, se presentará en la Feria del Libro de Brown

Llegará a Adrogué para exponer sobre uno de sus libros que fue recientemente galardonado. ¿Cuándo será?

La Feria Internacional de Libro de Almirante Brown ya comienza a palpitarse. El martes 30 de septiembre, en consonancia con el aniversario del distrito, abrirá sus puertas oficialmente.

Serán seis días de una cargada agenda cultural, que incluirá actividades para todas edades y la presencia de grandes figuras del ámbito. Entre ellas, participará Tamara Tenembaum. Se trata de una reconocida escritora, autora del libro "El fin del amor" en el que se basa la serie protagonizada por Lali Espósito.

¿Cuándo se presentará?

Será el próximo domingo, 5 de octubre, último día de la feria. Lo hará a partir de las 19:45 hs, en el auditorio Amelia Lapeyrière. Allí, presentará su libro "Un millón de cuartos propios". La exposición es dirigida a todo público.

Con este trabajo, reescribe el clásico de la escritora británica Virginia Woolf para pensar el siglo XXI y reflexionar sobre la situación actual de la mujer. Precariedad, deseo, tradición y futuro, son algunos de los temas en los que gira su ensayo. La calidad de su obra la llevó ganarse el Premio Paidós en abril pasado.

Tamara además es periodista, docente y licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Escribió varias publicaciones sobre temas como el amor, el feminismo y la cultura popular.