Tarde de juegos de mesa al aire libre en el Parque Ramón Carrillo de Adrogué

La Biblioteca Esteban Adrogué llevará adelante una propuesta diferente para disfrutar del aire libre. Se trata de una tarde de juegos de mesa en el Parque Ramón Carrillo. La actividad es gratuita y pensada para disfrutar en familia durante el verano.

¿Cuándo será?

Este plan se realizará este sábado, 17 de enero, desde las 15.30 hs. Será en el espacio verde, ubicado en Erezcano 1850, en el límite entre Adrogué y Rafael Calzada.

Según detallaron, habrá una amplia ludoteca con entretenimientos clásicos y modernos, destinados a personas de diferentes edades. Además, se podrán compartir juegos de estrategia, habilidad, reacción e improvisación.

Asimismo, se sumarán opciones competitivas y cooperativas, promoviendo el encuentro, la diversión y la participación de todos los vecinos. “Jugar es un gran plan de verano”, indicaron en redes sociales.

La iniciativa

Forma parte del Programa de Extensión Bibliotecaria de la Biblioteca Esteban Adrogué. Se desarrolla en articulación con el Instituto Municipal de las Culturas y la Secretaría Municipal de Gestión Descentralizada.