Jue, 15/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2572
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
jueves 15 de enero de 2026

Tarde de juegos de mesa al aire libre en el Parque Ramón Carrillo de Adrogué


Será con entrada gratuita. Habrá una amplia ludoteca con entretenimientos clásicos y modernos. La propuesta está destinada a personas de todas las edades. ¿Cuándo será?

La Biblioteca Esteban Adrogué llevará adelante una propuesta diferente para disfrutar del aire libre. Se trata de una tarde de juegos de mesa en el Parque Ramón Carrillo. La actividad es gratuita y pensada para disfrutar en familia durante el verano.

¿Cuándo será?

Este plan se realizará este sábado, 17 de enero, desde las 15.30 hs. Será en el espacio verde, ubicado en Erezcano 1850, en el límite entre Adrogué y Rafael Calzada.

Según detallaron, habrá una amplia ludoteca con entretenimientos clásicos y modernos, destinados a personas de diferentes edades. Además, se podrán compartir juegos de estrategia, habilidad, reacción e improvisación.

Asimismo, se sumarán opciones competitivas y cooperativas, promoviendo el encuentro, la diversión y la participación de todos los vecinos. “Jugar es un gran plan de verano”, indicaron en redes sociales.

 

La iniciativa

Forma parte del Programa de Extensión Bibliotecaria de la Biblioteca Esteban Adrogué. Se desarrolla en articulación con el Instituto Municipal de las Culturas y la Secretaría Municipal de Gestión Descentralizada.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram