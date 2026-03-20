Tenaglia vuelve al ruedo: debuta en PFL y arranca el año en MMA

El peleador todoterreno de Burzaco se enfrentará este viernes, 20 de marzo, con Yassin Najid. Los detalles.

Franco Tenaglia es uno de los peleadores más populares entre los amantes de los deportes de combate, ya que sus encuentros prometen guerra. En su carrera todoterrano, vuelve a las artes marciales mixtas y debutará hoy en PFL, la segunda promotora más importante del mundo.

¿Cómo será?

Tras su exitoso paso por el boxeo a puño limpio, el oriundo de Burzaco se enfrentará este viernes, 20 de marzo, con Yassin Najid en peso wélter. La cartelera, que tendrá a Costello van Steenis y Fabian Edwards como estelares, se llevará adelante en el Palacio Vistalegre de Madrid.

La velada se podrá en marcha a las 14 hs y se espera que el combate del argentino sea cerca de las 18:30 hs, ya que forma parte de las figuras principales.

Sobre el browniano

Tenaglia demostró en los últimos años que es un todo terreno. Tras coronarse como campeón del mundo de peso ligero en BKFC en 2024, el último año hizo de todo: sometió a Mikolaj Banasiewicz y Joseph Hopgood en MMA, triunfó ante Ben Bonner en boxeo a puño limpio y venció a Abner Lloveras en la Noche de Leyendas 2 (NDL) en boxeo.

Para su debut en PFL, la promotora más importante de MMA del mundo detrás de la UFC, el browniano se preparó nuevamente en Climent Club. Este gimnasio fue el que lo formó e hizo de esquina de Ilia Topuria, entre otros campeones.

“No subestimo a nadie, sé que es un tipo que tiene experiencia. Es grande y largo, pero no sé si va a poder aguantar el poder. Tiene un cuello fino y una quijada no muy fuerte, que vamos a testearla el día de la pelea, a ver si sigue parado”, afirmó Tenaglia sobre su próximo rival.

El camino a la gloria

Tenaglia se crio en Burzaco, pero entendió que para tener un futuro en su carrera debía emigrar a Europa. Lo hizo a los 18 años, pero al principio no todo fue como lo había imaginado y debió pasar por muchas carencias, entre ellas dormir en la calle, para llegar.

En sus estadías en España y Gales, se vinculó con actividades ilegales para poder sobrevivir. Incluso fue uno de los luchadores que representaba a la mafia albanesa en diferentes enfrentamientos cuerpo a cuerpo por dinero.