Un vecino de Claypole iba a presenciar el debut de Argentina y no pudo viajar

Se trata de Leonel Sánchez. Tomó la decisión de ir al Mundial unos meses después de que le amputaran la pierna. ¿Qué pasó?

Si bien el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo no fue el que todos esperaban -caída vs Arabia Saudita-, un browniano está atravesando un duro momento en Claypole. Es que hace unos meses había adquirido una entrada para presenciar en el encuentro y aún no pudo viajar.

Leonel Sánchez es uno de los hinchas más reconocidos del Tambero y ya estuvo en dos Mundiales -Brasil y Rusia- acompañando a la Albiceleste. Qatar iba a ser su tercera participación, pero un problema en los trámites hizo que se perdiera el estreno de la Scaloneta y varios días de hospedaje.

¿Qué pasó?

Como todo fanático del fútbol y de la Selección, Sánchez compró un paquete a través de una agencia que incluía el viaje, hospedaje y los tickets para los encuentros de Argentina. Pese a eso, al momento de arribar al avión se encontró con que tenía problemas con el visado.

"La agencia se había equivocado al mandar un e-mail. Ahora la misma empresa me compró una entrada para habilitarme la Tarjeta Haya (documento necesario para ingresar al país y a los estadios). Todavía no puedo volar porque FIFA y Qatar no me confirman la llegada al país. Me dicen que podría estar saliendo antes de este fin de semana", lamentó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

No importa donde sea el Mundial...

El browniano está cerca de vivir su tercera cita mundialista acompañando a la Albiceleste. Ya estuvo dos partidos en Brasil 2014 y todo el mes en Rusia 2018. La decisión la tomó en diciembre de 2020, tres meses después de que le amputaran una pierna por problemas de salud.

Pese al golpe que le dio la vida, comenzó a diagramar su aventura. "Mi familia me decía que no tenía la prótesis y que era un proceso largo. Tardé dos años en conseguirla, pero a las dos semanas de la operación yo estaba atendiendo mi negocio. Para mí es una experiencia nueva viajar como discapacitado", explicó.

Para poder apoyar al combinado nacional durante esta nueva travesía, debió realizar grandes esfuerzos y hasta confía en poder reunirse con Lionel Scaloni para poder mantenerse unos días más en Qatar.

"Hice rifas, vendí casacas históricas de Claypole, medallas que traje de afuera y cosas que eran de mi interés. Además, llevo la camiseta de 1998 que usó el DT cuando era jugador con el objetivo de que me la autografíe y poder subastarla", concluyó.