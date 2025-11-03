Terminó la segunda etapa de la renovación integral de la Ruta 4

Las mejoras incluyeron la instalación de luminarias led, obras hidráulicas, demarcación de calzadas, colectoras y la construcción de un puente peatonal. Los detalles.

Finalizó la segunda etapa de la renovación integral de la Ruta 4. Es una obra clave que mejora la transitabilidad, la seguridad y la circulación en uno de los corredores viales más importantes del distrito y la Región.

La nueva fase

Se trató de un trabajo en conjunto entre el Municipio y el Gobierno bonaerense. Abarcó el tramo que va desde la rotonda El Vapor, que será refaccionada y puesta en valor en breve, hasta la avenida Juan XXIII, atravesando el Viaducto Papa Francisco. Actualmente, se está incorporando mobiliario urbano y nuevas paradas de colectivo.

Las mejoras en este sector incluyeron la instalación de luminarias con tecnología led a lo largo de toda la traza, obras hidráulicas, demarcación de calzadas y colectoras.

Asismismo, se suma la construcción de un puente peatonal en la zona de Ameghino y Vallejos. Este, de gran estructura de hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros, superando la del Viaducto Papa Francisco, lo que permite una óptima circulación de vehículos de gran porte. Además, dispone de descansos intermedios, rampas de accesibilidad, iluminación y barandas de seguridad.

“Seguimos trabajando junto a la Provincia para transformar y poner en valor los accesos y corredores viales más importantes de nuestro distrito. Esto mejorará la transitabilidad y la seguridad de nuestros vecinos”, destacó el intendente Mariano Cascallares, quien valoró el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof.

La primera etapa de la obra comprendió el tramo que va desde Donato Álvarez, en el límite con Quilmes, pasando por Claypole hasta Burzaco y la rotonda El Vapor.

Lo que viene

Desde la Comuna indicaron que resta ejecutar una tercera etapa alrededor de dos kilómetros que se extenderá desde Juan XXIII hasta Moyano, en el límite con Lomas de Zamora.

De esta manera, Provincia y Municipio concluyen así una intervención estratégica histórica que mejora la seguridad vial y la calidad de vida de miles de vecinos que circulan a diario por la Ruta 4.