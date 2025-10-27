Tiene 95 años y fue a votar en Adrogué: "Deseo lo mejor para mi país”

Se trata de Néstor Carlos Michell. Sufragó en Colegio Nacional y conmovió a todos los que compartieron ese momento. Conocé más.

Vestido para la ocasión, Néstor Carlos Michell, de 95 años, asistió a votar en Adrogué. Acompañado por su familia, no quiso perderse la oportunidad de participar una vez más en las elecciones, las cuales tuvieron la particularidad de estrenar la Boleta Única de Papel.

¿Cómo fue?

El browniano decidió volver a concurrir a ejercer su derecho cívico. Lo hizo en el Colegio Nacional, ubicado en pleno casco céntrico de la localidad.

Su presencia conmovió a todos los que compartieron ese momento. Es que, a su edad, asistir se convierte en una elección y en un ejemplo para las nuevas generaciones. "Deseo lo mejor para mi país. Por eso vengo a votar”, afirmó tras emitir su sufragio.

Néstor nació en Burzaco en 1930 y hoy vive en Adrogué. Siempre se destacó por su cultura del trabajo y por apostar al país. Se dedicó toda su vida a trabajar en el sector de cargas en la Aduana de Ezeiza. Un dato curioso es que, según él, fue el "primer kiosquero en la playa de Villa Gesell".