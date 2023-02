Tiene su última chance en un Mundial y la empresa Despegar no la deja viajar

Carla Amenedo, bailarina oriunda de Longchamps, pagó su vuelo durante el 2019 y fue suspendido por la pandemia. Desde entonces, no le reconocen su boleto. La información.

Carla Amenedo clasificó al Dance World Cup de Portugal y tendrá la última chance de su carrera de disputar el Mundial, pero su sueño vuelve a estar en vilo. Como sucedió el año pasado, la empresa Despegar no le reconoce un pasaje ya abonado y la bailarina de Longchamps no sabe si podrá representar al país.

El duro momento

Tras clasificar a la edición 2020 de Italia, la browniana compró el boleto a finales del 2019. No obstante, el inicio de la pandemia de Covid-19 obligó a suspender el torneo internacional y el vuelo. Ante esta panorama, la aerolínea le abrió un voucher para reprogramarlo cuando quiera.

Amenedo volvió a obtener un puesto entre las mejores de su categoría y tenía todo listo para buscar la coronación en el Mundial de España 2022, pero Despegar no le autorizó el pasaje y perdió la oportunidad de representar al país. Ahora, la situación se repite.

“Me dijeron que se podía cambiar la fecha y no el destino. Cuando llamé para hacerlo, me quisieron cobrar mucho dinero más y no pude viajar. Al día de hoy, para ellos no tengo ningún vuelo. Hace meses no tengo una respuesta, me cortan el teléfono”, afirmó la bailarina a www.deBrown.com.ar.

La vecina de Longchamps inició acciones legales contra Despegar, pero continúa sin certezas mientras el Mundial está cada vez más cerca en el calendario. Si bien no descarta solicitar la ayuda de los vecinos con donaciones, su deseo es que le reconozcan el viaje que abonó.

"Este año es mi última posibilidad de competir en un Mundial, porque llego al límite de edad. Me pone muy mal. Cada vez que me acuerdo me enojo. Estoy con esto desde el 2021 y me perdí algo importantísimo para mí”, sentenció Amenedo.