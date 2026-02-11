Todo listo: se confirmó la sede para el duelo entre Claypole y Tigre por Copa Argentina

El partido será el próximo martes, 17 de febrero. Los detalles.

A la espera del debut en la Primera C, Claypole pondrá en marcha su actividad en el año en busca de dar un nuevo batacazo ante un equipo de la Liga Profesional en la Copa Argentina. En esa línea, se confirmó la sede donde se enfrentará con Tigre por los 32avos de final.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) estableció que el choque se llevará adelante en el Nuevo Francisco Urbano. El estadio de Morón recibirá este martes, 17 de febrero, desde las 19:35 hs, al “Tambero” y el “Matador” por el torneo federal.

Desde Claypole anunciaron en sus redes sociales que próximamente informarán sobre la venta de entradas. Asimismo, ya está a la venta un combo que incluye el ticket, micro de ida y vuelta y un refrigerio. Los interesados podrán encontrar todos los detalles en la cuenta de Instagram del club.

Por otra hazaña

La historia del conjunto browniano y la Copa Argentina le trae gratos recuerdos a los hinchas. Su debut fue en 2021 y tuvo una dura prueba ante Boca Juniors. Si bien comenzó ganando, el “Xeneize” lo dio vuelta en el final y se impuso 2-1.

Una de las victorias más importantes de la historia del “Tambero” ocurrió en 2023. Por los 32avos, venció 1-0 y eliminó a Newell´s de Rosario. El tanto lo hizo Leonel Llodrá, quien estará presente en el duelo contra Tigre. En la siguiente instancia, el equipo local perdió con Belgrano de Córdoba.