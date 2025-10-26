Todo lo que necesitás saber antes de ir a votar este domingo

Para estas elecciones, se utilizará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP). La información.
Los argentinos volverán este domingo, 26 de octubre, a las urnas para renovar parte de sus representantes en el Congreso de la Nación. Para vivir una jornada sin inconvenientes, a continuación tendrán todos los datos más importantes a tener en cuenta.
Se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En esa línea, Buenos Aires, que desdobló su sufragio provincial de la nacional, definirá sólo 35 nuevas bancas en la Cámara de Diputados.
Las mesas abrirán a las 8 hs y permanecerán así hasta las 18 hs. La normativa establece que todas las personas que ingresen al establecimiento antes del momento del cierre, podrán emitir su derecho ciudadano aunque el proceso se extienda fuera del horario oficial.
Para confirmar el lugar donde sufragar, la mesa y el número de orden, los ciudadanos deberán seguir estos simples pasos:
Los tipos de votos
La Cámara Nacional Electoral detalló que existen varias formas en que un sufragio puede ser anulado y aislado en el recuento final. Entra en esta categoría los siguientes tipos:
¿Qué pasa si no voy?
En caso de no asistan a votar sin una justificación válida, serán incluidos en el Registro de Infractores. Las sanciones van de $50 a $50. Además, tendrán el impedimento a la realización de trámites cotidianos, como la renovación del DNI, la obtención del pasaporte y las gestiones para la jubilación.
Quedarán exentos de ello quienes acrediten, en tiempo y forma, una causa valida ante la Justicia Electoral. Para ellos, tendrán hasta 60 días hábiles posteriores al comicios para presentar certificado médico en caso de enfermedad o imposibilidad física o una constancia policial estando a más de 500 kilómetros del lugar de votación.
A tener en cuenta
El Juzgado Federal N°1 de La Plata resolvió que las personas que compartan o difundan fotos del voto serán sancionadas. La multa tendrá un valor de $77.000. Según informaron, la decisión busca garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho libre de presiones externas.
Por primera vez se utilizará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), la cual reúne a todos los candidatos en una misma boleta. Para conocer cómo se votará con la misma, accedé aquí.
