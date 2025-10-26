Todo lo que necesitás saber antes de ir a votar este domingo

Para estas elecciones, se utilizará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP). La información.

Los argentinos volverán este domingo, 26 de octubre, a las urnas para renovar parte de sus representantes en el Congreso de la Nación. Para vivir una jornada sin inconvenientes, a continuación tendrán todos los datos más importantes a tener en cuenta.

¿Qué se vota?

Se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En esa línea, Buenos Aires, que desdobló su sufragio provincial de la nacional, definirá sólo 35 nuevas bancas en la Cámara de Diputados.

Los horarios

Las mesas abrirán a las 8 hs y permanecerán así hasta las 18 hs. La normativa establece que todas las personas que ingresen al establecimiento antes del momento del cierre, podrán emitir su derecho ciudadano aunque el proceso se extienda fuera del horario oficial.

¿Dónde voto?

Para confirmar el lugar donde sufragar, la mesa y el número de orden, los ciudadanos deberán seguir estos simples pasos:

Ingresar al sitio oficial (accedé haciendo clic aquí ).

). Completar su número de DNI, género que figura en el mismo y distrito

Colocar el código de verificación de la web

Presionar “Consultar” para obtener el establecimiento de votación, la dirección, número de mesa y la órden

¿Qué documentos son válidos?

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI tarjeta, aunque contiene la leyenda “no válido para votar”

Los tipos de votos

La Cámara Nacional Electoral detalló que existen varias formas en que un sufragio puede ser anulado y aislado en el recuento final. Entra en esta categoría los siguientes tipos:

Voto nulo: fueron emitidos mediante una boleta no oficializada . También los que contengan defectos suficientes para rechazarlo, como elementos extraños; destrucción parcial, defecto o tachaduras y que, por consiguiente, no contenga el nombre del partido; o boletas con leyendas o inscripciones de cualquier tipo

fueron emitidos mediante una . También los que contengan para rechazarlo, como elementos extraños; destrucción parcial, defecto o tachaduras y que, por consiguiente, no contenga el nombre del partido; o boletas con leyendas o inscripciones de cualquier tipo Recurrido: la validez es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. Ante ello, se deberán expresar las causas y asentarlas en una planilla especial . Esta será enviada al Juzgado Federal con competencia electoral. Será escrutado por la Junta, quien decidirá si lo anula o no .

la validez es por algún fiscal presente en la mesa. Ante ello, se deberán y asentarlas en una . Esta será enviada al con competencia electoral. Será escrutado por la Junta, quien . Impugnado: se da cuando el votante no es titular del DNI. En este caso, los sobres no deberán ser abiertos ni escrutados en la mesa, sino que se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que esta entidad tome la determinación sobre validez o nulidad.

¿Qué pasa si no voy?

En caso de no asistan a votar sin una justificación válida, serán incluidos en el Registro de Infractores. Las sanciones van de $50 a $50. Además, tendrán el impedimento a la realización de trámites cotidianos, como la renovación del DNI, la obtención del pasaporte y las gestiones para la jubilación.

Quedarán exentos de ello quienes acrediten, en tiempo y forma, una causa valida ante la Justicia Electoral. Para ellos, tendrán hasta 60 días hábiles posteriores al comicios para presentar certificado médico en caso de enfermedad o imposibilidad física o una constancia policial estando a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

A tener en cuenta

El Juzgado Federal N°1 de La Plata resolvió que las personas que compartan o difundan fotos del voto serán sancionadas. La multa tendrá un valor de $77.000. Según informaron, la decisión busca garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho libre de presiones externas.

Nueva forma

Por primera vez se utilizará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), la cual reúne a todos los candidatos en una misma boleta. Para conocer cómo se votará con la misma, accedé aquí.