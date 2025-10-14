Mar, 14/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2479
POLÍTICA
martes 14 de octubre de 2025

“Todos al Agua”: cientos de chicos de 4º grado siguen aprendiendo a nadar en Ministro Rivadavia


Se les brinda además la ropa para la pileta, un refrigerio y el traslado. El intendente Mariano Cascallares visitó la jornada. Los detalles.

El programa “Todos al Agua” sigue desarrollándose con éxito en el polideportivo de Ministro Rivadavia. Esta iniciativa, surgida en 2018, tiene por objetivo que estudiantes de 4º de escuelas públicas aprendan a nadar y realicen actividades acuáticas.

¿Cómo es?

Se lleva adelante en el establecimiento ubicado en el cruce de 25 de Mayo y Camilo Quiroga. En esta ocasión, realizaron una recorrida por el lugar el intendente Mariano Cascallares y el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo.

Según informaron, los alumnos que participan reciben ropa adecuada para la pileta, refrigerio y el traslado desde las escuelas al natatorio. Allí, aprenden a nadar y realizan ejercicios en el agua a partir del trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por personal del Municipio y del Centro de Educación Física N°56.

En este sentido, miles de jóvenes participan cada año de esta iniciativa que nuclea a estudiantes de 4º grado de escuelas primarias públicas y del segundo ciclo de escuelas especiales y Centros Complementarios de Educación locales.

“Estamos muy felices de acompañar a los chicos que forman parte de este programa. Desde 2018 fomentamos el desarrollo deportivo, la inclusión y la igualdad de oportunidades”, subrayó Cascallares durante la visita.

