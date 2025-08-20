"Todos quieren venir a Brown", el documental que recorre el legado de Vico en el "Tricolor"

El proyecto, dirigido por Juan Lucas da Rocha, se estrenará la próxima semana en el Cine Gaumont. Cuenta con testimonios de diferentes personas relacionadas a la labor diaria en el club y de exjugadores. Mirá el trailer.

Los 15 años de Pablo Vico al frente del primer equipo cambiaron para siempre la historia de Brown de Adrogué. No sólo por sus logros deportivos, sino que el interés en su persona llevó al club a las primeras planas. Por ello, un hincha realizó una película documental que recorre su legado.

¿Cómo es?

El proyecto se llama “Todos quieren venir a Brown”, el cual está dirigido y guionado por Juan Lucas da Rocha. El estreno se llevará adelante este lunes, 25 de agosto, a partir de las 19:30 hs en Cine Gaumont. Este está ubicado en avenida Rivadavia 1635, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“¿Por qué somos hinchas de un equipo de fútbol? En un tranquilo club de Adrogué, en la zona sur del conurbano bonaerense, los chicos del barrio pasan sus tardes entre amigos y deportes. Hasta que el repentino interés del periodismo y el ambiente del fútbol agitan los cimientos del mundo de Brown”, explica la sinopsis del documental.

En tanto, continúa: “¿Qué hay detrás de este equipo que, con un cuerpo técnico lleno de ex jugadores, y comandado por el gran Pablo Vico desde su casa dentro del estadio, llegó desde las divisiones menores para hacerse un lugar en las primeras planas de los diarios a fuerza de fútbol y mística?”

Para responder estas preguntas, da Rocha volvió después de 20 años al club donde pasó su infancia. Allí, se encuentra con el mítico director técnico y con quienes trabajan a diario para hacer que la institución funcione.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Además de Vico, “Todos quieren venir a Brown” cuenta con declaraciones de miembros de su cuerpo técnico en el “Tricolor”, como Agustín Galeota y del recordado encargado de utilería Luis “Puca” Yúdice; como también del canchero, la voz del estadio e hinchas, entre otros.

Asimismo, tiene testimonios de jugadores que estuvieron en los históricos ascensos al Nacional B en 2013 y 2015. Se trata de Martín Minadevino, Cristian Bordacahar, Facundo Lemmo y Joel Barbosa.

“Esta no es solamente una película de fútbol. Es la historia de superación de un hombre que, sustentado por su grupo de pertenencia, en un momento duro de su vida se reinventó. A la par que llevó a un pequeño club a hacerse conocido por sus hazañas y pelear por sueños inimaginados”, aseguró da Rocha.