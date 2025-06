Torneo de ajedrez gratuito en Adrogué: ¿Cómo participar?

La jornada incluirá charla técnica y premiación. La información.

Se viene una nueva propuesta imperdible para los amantes del ajedrez. Se llevará adelante un torneo en Adrogué. El evento es gratuito y requiere de inscripción previa.

¿Cuándo y dónde?

Se llevará adelante el próximo sábado, 21 de junio, de 10 a 14 hs. Tendrá como escenario el Honorable Concejo Deliberante local, ubicado en Pellerano 778, en la ciudad cabecera del distrito.

Según informaron, podrán participar las categorías Sub 12 (2013 en adelante), Sub 16 (2009 a 2012) y libre (2008 o antes). Girará en torno a un sistema “Suizo a 6 rondas”, no será eliminatorio. El ritmo, en tanto, será de 7 minutos + 3 segundos por jugada.

En cuanto al cronograma de la jornada, comenzará con las acreditaciones de 10 a 10:45 hs. Quienes lleguen más tarde entrarán en otra vuelta. Luego habrá una charla técnica a las 11 hs y una primera ronda a las 11:15 hs. Asimismo, la premiación y el cierre está programado para las 14.

“¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos para una jornada a puro ajedrez!”, indicaron desde las redes sociales del Instituto del Deporte local, organizador del encuentro.

Inscripciones

Los vecinos que deseen participar deberán anotarse previamente de forma online. Simplemente habrá que completar un formulario con datos personales. Podes hacer clic aquí para acceder. Los cupos son limitados.