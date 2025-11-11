Trabajadores del Sanatorio Modelo Burzaco reclaman por pagos de sueldos atrasados

Denuncian además maltrato laboral. “Desde febrero del 2024 que nos encontramos en una situación irregular, cobrando el salario en cuotas todos los meses”, indicaron a empleados De Brown. Los detalles.

Trabajadores del Sanatorio Modelo Burzaco reclaman irregularidades en el pago de sus salarios. Ante la falta de respuestas de la empresa, el pasado viernes, 7 de noviembre, realizaron una protesta frente al nosocomio.

¿Qué pasó?

Iván Galeano, empleado administrativo con trece años de antigüedad, explicó a www.deBrown.com.ar que los trabajadores perciben sus sueldos en cuotas desde hace más de un año y medio, y que el panorama se agravó en los últimos meses.

“Desde febrero del 2024 que nos encontramos en una situación irregular de pago, cobrando el salario en cuotas todos los meses. Ahora a eso también se sumó lo obtenido en paritarias que fueron los bonos de junio, julio, agosto y septiembre, más el bono por el Día de la Sanidad”, explicó.

Según indicó, el reclamo fue elevado al Ministerio de Trabajo, pero la empresa “solo se presentó a la primera audiencia y luego desconoció toda la situación”. Además, los empleados denunciaron "maltrato hacia el personal" por parte de la compañía, situación que también fue desatendida por las autoridades del centro asistencial.

“La empresa hizo oídos sordos a nuestros pedidos de cobrar en tiempo y forma. Lo que queremos las casi 400 familias que dependen del Sanatorio es cobrar nuestro salario en tiempo y forma junto a todos los bonos que nos deben”, reafirmó Iván a este medio.

En la calle

Los trabajadores llevaron adelante el pasado viernes una protesta frente al Sanatorio, ubicado en avenida Espora 3250. Con ella, se buscó visibilizar la situación y exigir una contestación sobre el pago de los sueldos adeudados. Sin embargo, hasta el momento, siguen sin soluciones.

“Nuestro reclamo fue para que la empresa tome acción y nos dé una respuesta concreta de cuándo nos van a pagar y sobre el tema del salario. Estamos cansados de cobrarlo en cuotas”, aseguró.