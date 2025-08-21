Transformaron un “campito” de Claypole en una nueva plaza llena de juegos

El lugar ahora cuenta con luminarias led, playón deportivo y juegos inclusivos. De la inauguración, participó el intendente Marino Cascallares. Los detalles.

Con la presencia de vecinos, inauguraron oficialmente un nuevo espacio verde en el distrito. Se trata de la plaza “20 de Junio”, ubicada en el cruce de Tripodi y Uruguay, en Claypole.

¿Cómo fue?

El intendente Marino Cascallares participó de la jornada que incluyó una merienda. Aprovechando la oportunidad, en el lugar además se ofrecieron servicios vinculados a la Granja Educativa, al Instituto del Deporte y la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. También, se promovió el uso de la aplicación "Brown Previene", descargada por más de 50 mil personas.

La nueva plaza cuenta con veredas, luminarias led, un playón deportivo y juegos inclusivos para los niños. Además de cestos para los residuos y mesas y bancos de hormigón. Se sumaron trabajos de parquización y forestación. Finalmente, en las arterias aledañas se realizaron obras de mejorado, mantenimiento, bacheo y limpieza.

“Cuando hace un tiempo recorrimos los trabajos de pavimentación del barrio, dialogamos con los vecinos sobre la posibilidad de transformar lo que era un campito en una hermosa plaza para el disfrute de la familia”, indicó Cascallares.

Y agregó: “Con todo el equipo municipal continuamos generando espacios verdes y potenciando a Almirante Brown como el pulmón verde de nuestra Región”.