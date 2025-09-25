Jue, 25/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2460
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 25 de septiembre de 2025

Tras 30 años de servicio, cerrará una conocida remisería del centro de Adrogué


Se trata de “La Nueva Expreser”. Conocé los motivos.

Luego de 30 años de servicio, la remiseríaLa Nueva Expreser”, ubicada en pleno centro de Adrogué, anunció el inminente cierre de sus puertas. Lo comunicó a través de sus redes sociales.

 

¿A qué se debe?

Fundada el 2 de mayo de 1995, la conocida agencia dejará de funcionar el próximo lunes, 29 de septiembre. “Diversos factores han influido en la toma de esta difícil decisión”, informaron en su página de Facebook.

Entre las razones, destacaron “los elevados costos de alquileres de su base de operaciones y de la playa de estacionamiento, el mantenimiento de las unidades y la difícil situación económica que atraviesa el país”.

“No queremos irnos sin antes decirles a todos ustedes MUCHAS GRACIAS por habernos acompañado durante todos estos años, por haber estado junto a nosotros en nuestro nacimiento, crecimiento y mantenimiento a lo largo de tres décadas”, aseguraron.

En este sentido, la remisería, situada en Esteban Adrogué 1273, justo frente al Colegio Nacional, le dedicó un apartado especial a sus clientes y a todos los choferes que fueron parte de su staff. “Va para ustedes todo nuestro cariño”, finalizaron.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram