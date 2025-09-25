Tras 30 años de servicio, cerrará una conocida remisería del centro de Adrogué

Se trata de “La Nueva Expreser”. Conocé los motivos.

Luego de 30 años de servicio, la remisería “La Nueva Expreser”, ubicada en pleno centro de Adrogué, anunció el inminente cierre de sus puertas. Lo comunicó a través de sus redes sociales.

¿A qué se debe?

Fundada el 2 de mayo de 1995, la conocida agencia dejará de funcionar el próximo lunes, 29 de septiembre. “Diversos factores han influido en la toma de esta difícil decisión”, informaron en su página de Facebook.

Entre las razones, destacaron “los elevados costos de alquileres de su base de operaciones y de la playa de estacionamiento, el mantenimiento de las unidades y la difícil situación económica que atraviesa el país”.

“No queremos irnos sin antes decirles a todos ustedes MUCHAS GRACIAS por habernos acompañado durante todos estos años, por haber estado junto a nosotros en nuestro nacimiento, crecimiento y mantenimiento a lo largo de tres décadas”, aseguraron.

En este sentido, la remisería, situada en Esteban Adrogué 1273, justo frente al Colegio Nacional, le dedicó un apartado especial a sus clientes y a todos los choferes que fueron parte de su staff. “Va para ustedes todo nuestro cariño”, finalizaron.