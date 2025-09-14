Tras el empate en el clásico, San Martín quiere volver a la victoria como local

Recibirá hoy, domingo 14 de septiembre, a Acassuso. La previa aquí.

San Martín de Burzaco, que viene de dejar una buena imagen en el clásico ante Brown, quiere seguir sumando y soñar con luchar por meterse en el Reducido. Para eso, deberá superar a un golpeado Acassuso en el estadio Francisco Boga.

El encuentro, correspondiente a la 13° fecha del torneo Clausura, se disputará hoy, domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:30 hs. El árbitro Ramiro Maglio fue designado para impartir justicia en el choque.

¿Cómo llegan?

El “Azul” se ubica en la 13° colocación del campeonato con 15 unidades, a ocho del puntero. Si bien está lejos de la pelea, todavía tiene posibilidades de buscar un lugar en el Reducido: tiene 39 en la tabla anual y lo separan siete de dicha zona. Viene de igualar 0-0 con Brown.

Acassuso, por su parte, llega al enfrentamiento con una mala racha de dos derrotas en fila. Sin embargo, es uno de los equipos que más sumó en la temporada, ya que tiene 50 puntos y está tercero.