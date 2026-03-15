Tras el paro del fútbol argentino, San Martín va por su segundo triunfo en el torneo

Recibirá hoy, domingo 15 de marzo, a Camioneros. La previa aquí.

La pelota volvió a rodar en la Primera B tras el paro en el fútbol argentino y San Martín de Burzaco irá una nueva victoria en el estadio Francisco Boga. El “Azul” intentará seguir en la senda triunfal y fortalecer su anhelo de luchar por el ascenso.

Por la 6° fecha del campeonato, recibirá hoy, domingo 15 de marzo, a Camioneros. El choque se desarrollará desde las 18 hs, bajo el arbitraje de Maximiliano López Monti.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Burzaco viene de hacerse fuerte de local y golear 3-0 a Ituzaingó. De esa manera, dejó atrás los dos empates y la derrota en las fechas iniciales y sumó de a tres para alcanzar los cinco puntos en el torneo.

Camioneros también viene de obtener su primero triunfo del año, cuando venció 2-0 a Liniers como visitante. Con una igualdad y dos caídas, acumula cuatro unidades en el año.