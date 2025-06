Tras el suicidio de la joven de Longchamps, le otorgaron prisión domiciliaria a su ex

La joven tenía 18 años. “El fiscal está atacándonos a nosotros, queriendo hacer pasar a Valen como depresiva”, aseguró Yamila, su hermana, a De Brown.

A un mes del suicidio de Valentina Cepeda, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a su ex pareja mientras avanza la investigación. Este había sido detenido días atrás ya que la familia de la adolescente denunció que era hostigada y amenazada.

¿Qué pasó?

En diálogo con www.deBrown.com.ar, su hermana Yamila consideró “injusto” este beneficio e informó que ya apelaron la decisión. En esta línea, se mostró confiada que el acusado volverá tras las rejas. “Está a mitad de cuadra de mi casa, salgo a la vereda y veo dónde vive”, indicó.

Y agregó: “El fiscal está atacándonos a nosotros, queriendo hacer pasar a Valen como depresiva y nada que ver. Tenía un montón de proyectos a futuro. Es más, ni siquiera nos dejó una carta, nada. Fue un impulso por algo que él le dijo”.

El hecho

Ocurrió el pasado 1 de mayo, en Longchamps. “Ella toma la decisión de quitarse la vida tras tres llamadas de él. Hubo dos que contestó. Las tres fueron seguidas. Él la llamó por Instagram porque ella lo tenía bloqueado y tenía borrado su número”, advirtió su hermana.

Y agregó: “Valentina no se quitó la vida porque estaba deprimida, sino que fue por esta persona que no paró de trabajar en su cabeza a tal punto que la única salida que encontró fue la muerte porque ya no podía más con esa persona”.

Asimismo, respecto al vínculo que tenía con el joven, detalló: “Cada vez que ella intentaba tener otra relación, era un tormento de él, de amenazas, de decirle: 'te veo con alguien y te mato'. Ella estaba rodeada por él. Él tenía un control total y absoluto de ella. Él vive a la vuelta. Pasaba todo el tiempo por la casa de mi mamá”.