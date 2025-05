Una joven de Longchamps se suicidó: denuncian que era hostigada y amenazada por su ex

La víctima tenía 18 años. “Hay algunos chats que tienen las amigas donde Valentina les dice que si ella sale él le va pegar o la va a matar y que tiene mucho miedo”, contó su hermana a De Brown. La información.

La comunidad de Longchamps quedó devastada tras el suicidio de Valentina, una adolescente de 18 años. Su familia denuncia que era hostigada y amenazada por un joven de 26 años con el cual había tenido una relación. El caso está siendo investigado.

Los antecedentes

Su familia describió a la víctima como una persona “amiguera” y “llena de vida”, hasta soñaba con lanzar su propio emprendimiento de ropa y estaba en búsqueda de un trabajo. Sin embargo, en los últimos días, la notaban distinta.

“Estaba dentro de mi casa y no quería salir. Pensamos que era algo de ella. Ponía excusas: ‘me duele la muela’. No quería ir a la escuela. No quería ir a ningún lado”, relató Yamila, su hermana, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El desencadénate de este cambio habría sido una escena que vivió. “Unos días antes, las compañeras vieron que él la subió al auto a la fuerza y le había golpeado uno de los brazos. No podemos aportar muchas pruebas (a los medios), pero hay algunos chats que tienen las amigas donde Valentina les dice que si ella sale él le va pegar o la va a matar y que tiene mucho miedo”, contó.

El hecho

La adolescente se suicidó el pasado 1 de mayo. “Ella toma la decisión de quitarse la vida tras tres llamadas de él. Hubo dos que contestó. Las tres fueron seguidas. Él la llamó por Instagram porque ella lo tenía bloqueado y tenía borrado su número”, advirtió.

Y agregó: “Valentina no se quitó la vida porque estaba deprimida sino que fue por esta persona que no paró de trabajar en su cabeza a tal punto que la única salida que encontró mi hermana fue la muerte porque ya no podía más con esa persona”.

Asimismo, respecto al vínculo que tenía con el joven, detalló: “Cada vez que ella intentaba tener otra relación con otra persona, era un tormento de él, de amenazas, de decirle: 'te veo con alguien y te mato'. Ella estaba rodeada por él. Él tenía un control total y absoluto de ella. Él vive a la vuelta. Pasaba todo el tiempo por la casa de mi mamá”.

El caso

Está ahora en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3. Está caratulada como “suicidio”, aunque la familia solicitó sea cambiada a “instigación al suicidio”. El acusado estaría demorado.