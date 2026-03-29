Tras la goleada como visitante, San Martín buscará una nueva victoria en Burzaco

Recibirá hoy, domingo 29 de marzo, a Dock Sud. ¿A qué hora?

Luego de la gran goleada fuera de casa, San Martín de Burzaco quiere mantenerse en la senda triunfal. En esa línea, tendrá una gran oportunidad de estirar su buen presente y escalar posiciones en el campeonato ante un rival necesitado.

Por la 8° fecha, recibirá hoy, domingo 29 de marzo, a Dock Sud. El duelo se desarrollará desde las 16 hs en el estadio Francisco Boga. El árbitro Jonathan Barrios fue designado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de obtener un contundente triunfo 4-0 ante Merlo, con Ignacio Serpa como figura. Así, se metió en la lucha por un lugar en el Reducido y estiró su buen momento. Tras el tropezón en el debut, lleva cinco duelos sin conocer la derrota (tres empates y dos victorias).

Dock Sud, por su parte, consiguió en la fecha pasada su primera sonrisa del año: 2-0 a Villa San Carlos. Esto le permitió salir de la última posición de la tabla, pero todavía se mantiene cerca de la zona de descenso.