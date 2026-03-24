Tras la renuncia de Nieva, Brown anunció la vuelta de un viejo conocido

El "Tricolor" confirmó a Jorge Vivaldo como nuevo director técnico. Había tenido un paso hace un año y cuatro meses. Los detalles.

Tras la renuncia de Pablo Nieva, Brown de Adrogué se movió rápido y selló en pocas horas a su reemplazante. Para intentar enderezar el barco y dejar atrás el mal comienzo de temporada, confirmó la llegada de Jorge Vivaldo como nuevo director técnico.

El “Flaco” es un viejo conocido, ya que vuelve al “Tricolor” después de casi un año y medio. Había asumido para el tramo final de la Primera Nacional y, pese a no poder mantener la categoría, tenía el apoyo generalizado de los hinchas por el cambio de cara en el equipo.

Sin embargo, el entrenador decidió no continuar y se marchó a dirigir en Perú. Desde su arribo a Brown en julio de 2024 hasta su salida en noviembre, dirigió 14 partidos: ganó cuatro, perdió la misma cantidad y empató seis. Sumó más puntos de los que tenía antes de su llegada.

El cuerpo técnico

Para su segunda etapa en el conjunto browniano, Vivaldo está acompañado por Carlos Cardozo como ayudante de campo. En tanto, Martín Vivaldo y Agustín Delfino son los preparadores físicos y Leo Torrico el entrenador de arqueros.