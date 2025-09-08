Tras las elecciones, planifican avances en obras estratégicas de Brown

El intendente Mariano Cascallares convocó a una reunión de trabajo. Se abordó la culminación de los pasos bajo nivel de Longchamps y Calzada y la reactivación de la estación de la UNaB. Los detalles.

Tras las elecciones legislativas de este domingo, se efectuó una importante reunión en Almirante Brown. En ella, se planificó los avances en obras estratégicas para el distrito.

¿Cómo fue?

Se llevó adelante esta mañana, en el Palacio Municipal. Estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. Participaron también la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y el titular del área de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

En este marco, uno de los ejes de trabajo fue la obra del paso bajo nivel de la calle Diehl de Longchamps. Recientemente, finalizó la excavación del túnel vehicular y se encara la etapa final. Este contará con un gálibo de 4,62 metros que habilitará la circulación de ómnibus de larga distancia; además de un sistema de desagües pluviales renovado, veredas, rampas de acceso, y luminarias led.

Por su parte, en Rafael Calzada avanzan los trabajos del paso bajo nivel de Presidente Perón. Este tendrá una altura vertical de 4,50 metros y un ancho de 9,50 metros, distribuido en dos carriles de ida y vuelta. También contará con dos cruces peatonales subterráneos y una cobertura lumínica total.

En paralelo, Cascallares también dio lineamientos sobre los trabajos en la nueva estación ferroviaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, que se concluirá con financiamiento municipal. Se trata de un ambicioso proyecto que mejorará la conectividad de los más de 6 mil alumnos y potenciará al Parque Industrial de Burzaco.

Finalmente, en la reunión, se repasaron detalles de la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, que comenzará el próximo 30 de septiembre en la Plaza Brown. Como cada año, participarán cientos de expositores y habrá una amplia agenda de propuestas culturales.

“Seguimos trabajando y planificando para nuestros vecinos, en este caso con obras fundamentales que cambiarán por completo al distrito, siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida y acercar servicios”, subrayó el jefe comunal.