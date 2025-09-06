Tras las elecciones legislativas, ¿habrá clases el lunes en la Provincia?

Desde el Gobierno bonaerense explicaron cómo se desarrollará la jornada escolar el día posterior a los comicios. Los detalles.

Una de las dudas que surge siempre en la etapa de elecciones es cómo se desarrollarán las clases al otro día de los comicios. Es que en los establecimientos educativos se deben llevar adelante operativos de limpieza. Esto hace que en años pasados se haya suspendido de forma parcial o total la jornada escolar.

En este marco, desde el Gobierno bonaerense señalaron que todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires abrirán sus puertas con normalidad el lunes, 8 de septiembre. La decisión abarcará a ambos turnos.

¿Cómo será?

De este modo, se busca garantizar el dictado de clases en todos los establecimientos educativos afectados en el proceso electoral. Para cumplir con ello, se pondrá en marcha un operativo de limpieza en los edificios escolares.

Los auxiliares que realicen este trabajo recibirán un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 por jornada. El procedimiento comenzará una vez finalizado el escrutinio, entre las 18 y las 24 hs del mismo domingo.

Las tareas incluirán orden, limpieza y desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. Según estimaciones oficiales, estas labores requerirán alrededor de seis horas por cada cuatro mesas electorales.