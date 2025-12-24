Tren Roca: así serán los últimos servicios de este miércoles

Las formaciones circularán con horario de sábados, mientras que en Navidad lo harán como domingos y feriados. El cronograma.

En Nochebuena y Navidad, el transporte público modifica sus cronogramas. Por tal motivo, resulta indispensable conocer de qué manera circularán para evitar inconvenientes. Desde Trenes Argentinos informaron cuáles serán los últimos servicios que se brindarán este miércoles, 24 de diciembre.

¿Cómo será la grilla?

Hoy las formaciones tendrán cronograma de sábados. En este sentido, las últimas unidades que partirán serán las siguientes:

Ramal Constitución – Ezeiza / Llavallol

Constitución – Ezeiza: 21:20

Constitución – Llavallol: 22:11

Ezeiza – Constitución: 21:55

Ramal Constitución – Glew / Korn

Constitución - A. Korn: 21:10

Constitución – Glew: 21:30

Korn – Constitución: 21:38

Ramal Constitución – Bosques vía Q y T

Constitución - Bosques-T: 21:13

Bosques-T – Constitución: 21:26

Bosques-Temperley: 21:26

Constitución - Bosques-Q: 20:32

Bosques-Q – Constitución: 21:19

Ramal Constitución – La Plata

Constitución - La Plata: 21:22

La Plata – Constitución: 21:21

En tanto, desde Trenes Argentinos comunicaron que este jueves 25, las unidades funcionarán con cronograma de domingos y feriados. Se debe a la celebración de la Navidad.

Ante cualquier duda o consulta, los pasajeros podrán comunicarse con la empresa al 0800-222-8736 o a través de su página oficial. Para ingresar, hacé clic aquí.