Vie, 31/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2496
SOCIEDAD
viernes 31 de octubre de 2025

Tres personas que circulaban en una moto chocaron con una camioneta en Longchamps


Se desplegó un importante operativo en el lugar. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

 

Un brutal choque múltiple se vivió en las últimas horas en Longchamps. Lo protagonizaron una camioneta y una moto en la que circulaban tres personas. Se registraron cuatro heridos.  

 

¿Cómo fue?

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, 26 de octubre. Tuvo como escenario el cruce de Alvear y Malvinas Argentinas. Según se puede observar en las imágenes, en el rodado más grande registró serios destrozos en capot.

A raíz del impacto, tres personas que circulaban en la moto y uno de los ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones. Fueron inmediatamente atendidos por profesionales del servicio de ambulancias municipal.

En este marco, se montó un operativo de auxilio y prevención en la zona. Estuvo a cargo del personal de Bomberos Voluntarios Almirante Brown. Contó con el apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción.

