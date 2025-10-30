Tres vehículos protagonizaron un choque en cadena

Sucedió en Longchamps. ¿Qué pasó?

Un impactante choque en cadena se vivió en las últimas horas en Longchamps. Como consecuencia de la colisión, una persona resultó herida y debió ser asistida por profesionales de la salud.

¿Qué pasó?

El siniestro tuvo lugar en la avenida Yrigoyen, cerca de la intersección con la calle Garín. Estuvo protagonizado por tres vehículos.

En el lugar, Bomberos Voluntarios Almirante Brown realizó tareas de prevención sobre los rodados. También intervino personal policial de la jurisdicción y del servicio de ambulancias municipal, el cual asistió a la persona lesionada.