Túneles, reliquias y patrimonio arquitectónico: “Castelforte” volverá a abrir este finde

La recorrida incluirá visitas guiadas e ingreso al museo. Conocé cómo visitarlo.

“Castelforte” y sus misteriosos túneles vuelven a abrirse para recibir a sus vecinos. Se trata de una nueva oportunidad para recorrerlo, tomarse fotos y conocer un poco de su historia. El acceso será por orden de llegada y no requerirá de inscripción previa.

¿Cuándo visitarlo?

La propuesta se llevará adelante este sábado, 9 de agosto, en Rosales 1521, en pleno casco céntrico de Adrogué. Como es habitual, se cobrará un bono contribución de $3000 por persona. Todo lo recaudado se destinará al sostenimiento del espacio cultural.

Según indicaron desde la organización, a partir de las 15 hs, se realizará una charla histórica y luego comenzarán las visitas guiadas a los túneles y al museo. Este contiene objetos personales de José Canale (el arquitecto genovés detrás del edificio), Esteban Adrogué y del Almirante Guillermo Brown, entre otros.

Adrogué y su castillo

“Castelforte” se fundó en 1874 y se convirtió en una de las construcciones más antiguas del distrito. La leyenda cuenta que sus túneles se comunicaban con los distintos jardines del parque, la comisaría, iglesia, municipalidad y estación. El sitio se convirtió en museo en 1995 luego de los esfuerzos de la Asociación Nativos de Almirante Brown, quienes adquirieron la propiedad en 1983.