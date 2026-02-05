Un clásico argentino al aire libre: proyectarán "Nueve Reinas" en Don Orione

La entrada será libre y gratuita. ¿Cuándo y dónde?

Para seguir disfrutando los días al aire libre, el programa “Cine de Verano” trae una nueva película para disfrutar bajo las estrellas. Se debe a que proyectarán “Nueve Reinas” en Don Orione.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante este domingo, 8 de febrero, en el Parque Don Orione, ubicado en avenida Eva Perón 1948. La función se pondrá en marcha desde las 20 hs. La entrada será libre y gratuita.

En el mismo horario, pero el día anterior (sábado 7), también proyectarán esta clásica película nacional en el Parque Ramón Carrillo. Este está situado en Erezcano 1850, en el límite entre Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué.

De esta manera, los vecinos podrán vivir el cine argentino y participar de un encuentro de recreación y esparcimiento al aire libre, pensado para toda la familia.

“Estos ciclos itinerantes recorren distintos barrios del distrito. Además de películas nacionales, se proyectan cortometrajes, prometiendo noches de disfrute para las familias brownianas”, sostuvo Mariano Cascallares.

Sobre “Nueve Reinas”

Escrita y dirigida por Fabián Bielinsky, este thriller argentino se estrenó en 2000. Está protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls; mientras que en su elenco cuenta con Leticia Brédice, José Ignacio Abadal, Tomás Fonzi, Graciela Tenembaum, Oscar Núñez, Alejandro Awada y Jorge Noya.

La película cuenta la historia de dos estafadores que se conocen por casualidad y deciden asociarse durante un solo día. Lo que empieza como una serie de engaños menores se transforma en una oportunidad única.

Con diálogos filosos, ritmo ágil y un clima constante de sospecha, el film explora temas como la ambición, la viveza criolla y la facilidad con la que la confianza puede convertirse en trampa.