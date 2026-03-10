Mar, 10/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2626
SOCIEDAD
martes 10 de marzo de 2026

Un conductor perdió el control de su camioneta y chocó contra un poste en Claypole


Se desplegó un importante operativo en la zona. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un conductor resultó herido luego de perder el control de su camioneta y chocar contra un poste del tendido de cables. Todo ocurrió en Claypole.

 

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió a plena luz del día, en el cruce de avenida 2 de Abril y San Francisco de Asís. Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre sufrió lesiones y debió ser asistido inmediatamente en el lugar.

Participaron del operativo personal de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y profesionales del sistema de emergencias municipal. También intervinieron efectivos policiales de la jurisdicción, quienes colaboraron en la asistencia y ordenamiento del tránsito en la zona.

Además de las heridas que sufrió el conductor, el choque provocó serios daños materiales tanto en la parte frontal del vehículo como en uno de los postes del tendido de cables que se encontraba a punto de caer.

