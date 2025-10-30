Un expolicía de Solano mató a presunto delincuente: le habría querido robar una garrafa

El fallecido tenía 35 años. Presentaba heridas de arma de fuego en el estómago y en el muslo derecho. Los detalles.

Un confuso episodio se vivió el fin de semana en San Francisco Solano. Un oficial retirado de la Policía Federal, de 59 años, mató a un presunto delincuente. Según trascendió, lo habría sorprendido mientras intentaba robarle una garrafa del patio de su casa.

¿Cómo fue?

Ocurrió el sábado pasado, en una vivienda ubicada en avenida San Martín y Provincia de Misiones, en el límite con Rafael Calzada. Los efectivos fueron alertados sobre lo sucedido por un llamado al 911.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a un hombre, de 35 años, con heridas de arma de fuego. Ante ello, dialogaron con el dueño de la propiedad, quien aseguró que escuchó ladrar a sus perros y, al asomarse por la ventana, observó a tres ladrones. De acuerdo a su relato, habían saltado una reja perimetral y querían llevarse una garrafa del patio.

En este marco, el denunciante y expolicía agarró una pistola, efectuó tres disparos e hirió a uno de los sospechosos. Declaró que era una persona que eventualmente cortaba el pasto en su casa.

A raíz de las heridas, el presunto ladrón fue trasladado al hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada y, más tarde, al Lucio Meléndez de Adrogué, donde pese a ser operado, finalmente murió. Presentaba heridas en el estómago y en el muslo derecho.

Operativos

Se realizaron diferentes procedimientos para establecer el paradero de los otros dos supuestos asaltantes que participaron del hecho. Ambos, se habrían fugado ilesos.

Intervino en la causa la Unidad Funcional Descentralizada N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Fue caratulada como “Averiguación de ilícito”.