Un hombre murió arrollado por el tren en Claypole: habría cruzado sin mirar

Ocurrió este jueves por la tarde. Se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Los detalles.

Un trágico hecho se vivió en las últimas horas en Claypole. Se debe a que un hombre murió en el acto tras ser arrollado por una formación del tren Roca. Se habría tratado de un accidente. A raíz de esto, el servicio estuvo limitado.

¿Qué pasó?

Todo sucedió este jueves, 23 de octubre, alrededor de las 17 hs. Fue en la estación de la localidad. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, la víctima tenía aproximadamente 40 años. Habría cruzado sin mirar con la intensión de tomar la unidad que se dirigía en dirección a Bosques.

Tras la fatal escena, Bomberos Voluntarios Almirante Brown se hizo presente en el lugar. También intervinieron profesionales del servicio de ambulancias municipal y efectivos policiales de la jurisdicción.

Como consecuencia, el ramal Bosques vía Temperley circuló con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Temperley. Con el paso de las horas, se restableció su cronograma habitual.