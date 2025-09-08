Un hombre murió tras ser arrollado por el tren en Claypole

Se habría tratado de un suicidio. ¿Qué pasó?

Las vías del tren Roca fueron escenario esta mañana de un hecho fatal. Se debe a que un hombre murió tras ser arrollado por una formación en Claypole. A raíz de esto, el servicio estuvo limitado por unas horas.

¿Qué pasó?

Todo sucedió este lunes, 8 de septiembre, pasadas las 8 hs. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, se habría tratado de un suicidio. La víctima, de 23 años, habría discutido con su pareja en el andén de la estación de dicha localidad y, acto siguiente, se habría arrojado a las vías.

Tras la trágica situación, se hicieron presentes en el lugar personal de Bomberos Voluntarios Almirante Brown y de la Policía de la jurisdicción. Los agentes llevaron adelante un operativo en el lugar, por lo que el ramal Bosques vía Temperley funcionó durante algunas unas horas con servicio limitado entre Plaza Constitución y Temperley. Ya reanudó su trayecto habitual.