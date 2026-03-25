Mié, 25/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2641
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
miércoles 25 de marzo de 2026

Un hombre murió tras ser arrollado por un tren en Claypole


En el lugar se desplegó un importante operativo. Toda la información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

 

Otro trágico hecho se registró en las últimas horas en Claypole. Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por una formación de la Línea Roca. Todo sucedió a plena luz del día. 

¿Qué pasó?

Se registró este martes, feriado en conmemoración del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Fue alrededor de las 16 hs en el paso peatonal, ubicado bajo el puente carretero de la avenida Lacaze. Por motivos que aún se investigan, víctima fue embestida por el tren y falleció en el lugar a causa de las graves heridas sufridas.

En este escenario trágico, trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown junto a efectivos policiales. La muerte quedó bajo proceso de investigación para determinar las circunstancias que la originaron.

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram