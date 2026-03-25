Un hombre murió tras ser arrollado por un tren en Claypole

En el lugar se desplegó un importante operativo. Toda la información.

Otro trágico hecho se registró en las últimas horas en Claypole. Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por una formación de la Línea Roca. Todo sucedió a plena luz del día.

¿Qué pasó?

Se registró este martes, feriado en conmemoración del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Fue alrededor de las 16 hs en el paso peatonal, ubicado bajo el puente carretero de la avenida Lacaze. Por motivos que aún se investigan, víctima fue embestida por el tren y falleció en el lugar a causa de las graves heridas sufridas.

En este escenario trágico, trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown junto a efectivos policiales. La muerte quedó bajo proceso de investigación para determinar las circunstancias que la originaron.