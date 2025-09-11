Jue, 11/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2446
SOCIEDAD
jueves 11 de septiembre de 2025

Un presunto ladrón quedó atrapado entre conteiners de una empresa y tuvieron que rescatarlo


Ocurrió en Burzaco. Quedó detenido. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un insólito hecho se vivió este martes en el Parque Industrial de Burzaco. Un joven quedó atrapado entre dos conteiners, propiedad de una de las empresas del complejo, y debió ser liberado.

 

¿Qué pasó?

Todo ocurrió durante esta madrugada, en una compañía ubicada en Juan XXIII al 200. Se cree que habría ingresado al predio de una fábrica de pallets con fines de robo.

Tras ser alertados por esta situación, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown desplegaron un operativo en el sitio para lograr rescatar al hombre de las grandes estructuras de metal. Colaboraron en el procedimiento, personal del área de Defensa Civil.

Una vez liberado, efectivos policiales de la jurisdicción detuvieron al joven. Hasta el momento se desconoce cómo logró ingresar y el tiempo que permaneció atrapado. "Ya robaron un montón de cosas de ahí. Debe ser el mismo", informaron a www.deBrown.com.ar.

 

