Un vecino de Adrogué discutió con un trapito, sufrió un infarto y murió

Todo ocurrió en Lanús. ¿Qué pasó?

Una tragedia sucedió en los últimos días en Lanús. Un comerciante oriundo de Adrogué falleció producto de un infarto después de discutir con un trapito, el cual le insistió para lavar su vehículo.

¿Qué pasó?

Ocurrió cerca del mediodía del pasado sábado, 27 de septiembre, en la Galería Central, ubicada a una cuadra de la estación de dicho partido. La víctima, identificada como Francisco Carlos Baran, tenía 47 años y era dueño de una óptica.

Según trascendió, esa jornada se negó a que el trapito le levara su camioneta. Debido a esto, el cuidador de autos se acercó al browniano, comenzó a insultarlo y le lanzó un vaso de agua en el rosto.

"Salió y nosotros nos quedamos en la galería, sin pensar que él se había ido a encararlo”, afirmó Daniel Brianthe, otro de los comerciantes de la galería. En tanto, contó que su esposa le avisó minutos más tarde que Baran estaba tendido en el suelo en plena calle.

En el lugar, estaba el trapito. “Yo no hice nada”, afirmó, según relató el vendedor. La víctima se encontraba sin pulso y le realizaron RCP para intentar reanimarlo durante 40 minutos. Luego, un ambulancia lo trasladó al hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’, donde se constató el fallecimiento por un infarto.

"Era sabido que iba a pasar algo, porque todo el mundo tiene problemas con ese chabón", sostuvo Brianthe. Previamente, este había denunciado al trapito por una "amenaza de prenderle fuego el auto por negarse a que se lo lavara". Según aseguró, la policía nunca se acercó al local para investigar.

Baran no sólo era conocido en la zona por su comercio, sino que también por haber fundado la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab). Esta organización se dedica a la defensa de los derechos de las personas con diabetes.

Lo despidieron

El Centro Comercial e Industrial de Lanús emitió un comunicado para despedir al vecino de Adrogué, quien “sufrió un infarto tras una fuerte discusión con un cuida coches que lo venía hostigando desde hacía tiempo”.

“Este lamentable suceso refleja una problemática que comerciantes y clientes padecemos a diario. Al mismo tiempo, queremos destacar que las autoridades municipales se pusieron en contacto de inmediato para brindar su apoyo, gesto que esperamos que se traduzca en medidas concretas”, sentenciaron.