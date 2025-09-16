Video: brutal ataque a hombre en situación de calle en un centro veterinario de Glew

Desde el hospital de mascotas informaron que se expulsó al empleado agresor. "Queremos expresar nuestro total repudio y gran tristeza por haber sido testigos de un accionar que, debemos aclarar, es de carácter individual", indicaron. Mirá las imágenes.

Un estremecedor caso de violencia se vivió en Glew. El auxiliar de una veterinaria atacó a un hombre del cuello y lo tiró contra el suelo en la puerta del hospital de mascotas. La brutal escena quedó filmada por un transeúnte y generó indignación en los vecinos.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió el jueves pasado, 11 de septiembre, en el local ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 19.960. Según trascendió, la víctima habría buscado refugio en la entrada del lugar, aprovechando que este atiende las 24 horas.

En las imágenes, se pude ver al agresor en el interior del establecimiento y vistiendo un ambo celeste. “El veterinario le está pegando ahí a un hombre que vive en la calle. Mirá cómo lo está ahorcando. Lo re mató al pibe”, se escucha denunciar a quien grababa en ese momento la situación.

Ante el hecho, desde el Sanatorio Veterinario “condenaron esta situación e informaron que se expulsó inmediatamente al empleado, que cumplía tareas de auxiliar”. “Minutos antes de lo sucedido habíamos llamado a la Policía para que resuelva una situación, también de violencia, que venía repitiéndose con esta persona, ellos constataron que no había consecuencias físicas en nadie”, indicó Leonardo Maurizio en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Asimismo, aseguró que “ya se tomaron las medidas adecuadas y se aportó toda la información solicitada a las fuerzas policiales para que puedan avanzar con el esclarecimiento del caso”.

En redes

Tras la viralización de las imágenes, desde la veterinaria realizaron en las últimas horas una publicación describiendo como repudiable episodio sucedido noches atrás.

“Ante los graves hechos producidos dentro de nuestro Sanatorio, queremos expresar nuestro total repudio y gran tristeza por haber sido testigos de un accionar que, debemos aclarar, es de carácter individual, totalmente contrario a todas las normas y procedimientos del lugar, violento e injustificable bajo ninguna excusa ni situación atenuante, por parte de un auxiliar que, por supuesto, ha sido expulsado del Sanatorio inmediatamente”, explicaron.

Y continuaron: “Minutos antes de esa situación el personal había llamado a la Policía, para solicitar asistencia en una situación que hoy no viene el caso exponer, ya que de ningún modo es una excusa para ningún tipo de accionar violento. La Policía llegó al lugar minutos después tomando cartas en el asunto. Todos los datos de esta persona han sido denunciados a la Policía, quedando todos nosotros a completa disposición de la justicia”.

Sumado a ello, desde la veterinaria manifestaron en su publicación que "lamentan no haber podido predecir una situación de esta gravedad para poder prevenirla”.

Por otro lado, si bien este medio intentó comunicarse reiteradas veces con personal de la Comisaría de Glew para saber más al respecto, no obtuvo respuesta.