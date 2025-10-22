Una jubilada de Glew fue abandonada en la ruta y murió: detuvieron a su apoderado

El cuerpo fue hallado envuelta en frazadas. Mirá el video del escape.

Un caso de extrema crueldad sacude a Glew. Un hombre abandonó a una mujer de 80 años en medio de un camino rural y a los pocos días falleció. El implicado era su apoderado y lo descubrieron cuando fue a cobrar la pensión de la jubilada. Lo capturaron este lunes.

¿Qué pasó?

Según trascendió, el cuerpo fue hallado en agosto, a la altura del kilómetro 116,5 de la Ruta Provincial Nº 29, de General Belgrano. Estaba envuelto en frazadas y sin señales de violencia aparente.

En base al análisis de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y el rastreo de datos tecnológicos, se identificó a la abuela. Se trata de Estanislada Benedicta Rodríguez, oriunda de Glew.

La autopsia reveló más tarde que la víctima aún estaba con vida al momento de ser abandonada en medio de la ruta. Murió más tarde a causa del estado de abandono.

La captura

La Policía logró determinar que el implicado se desplazó desde la localidad browniana hasta General Belgrano en un Renault 19. Fue durante el 19 y 20 de agosto, fechas que coinciden con el fallecimiento de Rodríguez.

En el video, se puede observar como huye del lugar. En el camino, pasó por un peaje, donde pagó en efectivo. Luego otra cámara lo tomó ingresando a una estación de servicio.

Asimismo, se constató que días después del fallecimiento se efectuaron extracciones de dinero desde la cuenta bancaria de la víctima. Sumado a ello, se comprobó la presencia de su celular en la zona donde fue hallado el cadáver.

Con todas las pruebas recopiladas, la DDI Dolores realizó dos allanamientos, en las últimas horas, en casas de Glew relacionadas con el implicado. Allí, se capturó al hombre, de 53 años. Está acusado por el delito de “abandono de persona agravado”. Se secuestraron además dos celulares y el rodado utilizado aquel día.