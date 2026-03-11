Jue, 12/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2628
SOCIEDAD
miércoles 11 de marzo de 2026

Una moto se prendió fuego en plena avenida Yrigoyen: el conductor resultó herido


Ocurrió en Longchamps. ¿Qué pasó?

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

 

Un impactante accidente vial sucedió en las últimas horas en Longchamps. Se debe a que un hombre resultó con heridas graves luego de caerse de su motocicleta, la cual se prendió fuego en plena avenida.

¿Qué pasó?

Todo tuvo lugar en Hipólito Yrigoyen, cerca de la intersección con Finochietto. Según trascendió, el conductor perdió el control de su rodado y terminó sobre el asfalto. Como consecuencia del fuerte golpe, sufrió lesiones y fue atendido por profesionales.

En tanto, la moto fue afectada por un incendio que llamó la atención de todos en el lugar. En ese contexto, Bomberos Voluntarios Almirante Brown se hicieron presentes e intervinieron con tareas de auxilio y prevención.

Como es habitual en este tipo de casos, también participaron del operativo personal de ambulancias municipal, de Defensa Civil y Policía de la jurisdicción.

